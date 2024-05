L’addio di Pioli peserà sulle casse del Milan più di quanto si possa immaginare. Tra stipendi e tasse il Club perderà quasi 10 milioni.

Sarà addio a fine stagione tra Stefano Pioli e il Milan. Il destino è scritto, incontrovertibile oramai. Lo vuole il pubblico, il tifo rossonero, e lo vuole anche il Club. Restano da definire molti dettagli in merito, dal nome del prossimo tecnico passando poi ai saluti con Pioli che, negli anni che ha fatto al Milan ha ottenuto buoni risultati, se non ottimi. I saluti con il tecnico emiliano rischieranno però di essere meno dolci di quanto ci si possa aspettare, il Corriere della Sera riporta infatti che il cambio di rotta della panchina del Milan peserà molto sulle casse del Club.

Stefano Pioli

L’addio di Pioli costa quasi 10 milioni

Facile chiudere i cicli degli allenatori, a volte basta una sconfitta o un rigore dato non dato. Poi però ci sono i contratti, gli accordi scritti nero su bianco che impattano più di un risultato sportivo, più di una sconfitta o di una vittoria. Il futuro di Pioli è legato infatti al Milan fino al 30 giugno 2025 e, in caso di addio ai rossoneri, l’impatto economico per le casse del Club di Via Aldo Rossi non sarà leggero. Il Corriere della Sera scrive infatti che tra stipendi e tasse, il corrispettivo da garantire a Pioli e al suo staff sfiora i 10 milioni.

Il Milan lo avrebbe tenuto ma…

Il mese di aprile è stato un vero e proprio spartiacque della stagione e del futuro del Milan e di Pioli. Il Corriere della Sera spiega infatti che le volontà societarie erano di proseguire con Pioli, sia da un punto di vista tecnico che economico. Il naufragio di aprile, prima ini Europa League e poi in campionato con l’ennesimo derby perso, hanno obbligato il Club a virare la direzione.

