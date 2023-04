Mkhitaryan ha commentato il successo dell’Inter in casa del Benfica: «Abbiamo dimostrato di poter giocare partite del genere e vincerle»

Con queste parole Mkhitaryan descrive la partita contro il Benfica, nella quale l‘Inter ha ottenuto la vittoria grazie alle reti di Barella e Lukaku:

INTER– «Segreto? Testa, intelligenza, il modo in cui sappiamo giocare a calcio. Abbiamo giocatori di grande qualità ed esperienza, abbiamo dimostrato di poter giocare partite del genere e vincerle.

Non siamo venuti qua solo per giocare, ma per vincere. Abbiamo lottato, giocato in tutto il campo. Campionato? Ci facciamo la stessa domanda anche noi, ora ci concentreremo per la prossima partita col Monza, poi ci aspetta di nuovo il Benfica».

L’articolo Mkhitaryan: «Non siamo venuti qui solo a giocare, ma a vincere» proviene da Inter News 24.

