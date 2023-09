Intervenuto nel postpartita di Inter-Milan da bordocampo, Henrikh Mkhitaryan lancia la sfida alla Juve e alle altre squadre in lotta per lo Scudetto. Le dichiarazioni a Dazn.

LE PAROLE – «Siamo molto felici, specialmente io. L’importante non è che ho segnato, ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione, vogliamo continuare così. Siamo tutti qua con un obiettivo. A me non importa essere in campo o in panchina, l’importante è vincere. Vogliamo la seconda stella, non c’entra chi gioca e chi non gioca. Andiamo piano piano, non pensiamo troppo avanti, ma partita dopo partita».

The post Mkhitaryan sfida la Juve: «Vogliamo la seconda stella, è il nostro obiettivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG