Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan non si tira indietro e lancia proclami.

DAZN ha intervistato Hernikh Mkhitaryan che non si pone limiti per questa stagione. “Siamo una squadra forte, dobbiamo mostrare in campo di poter vincere le partite, il campionato e le coppe. Se Inzaghi mi prova da trequartista No, fin qui sempre da mezzala, ma mi piace molto giocare da trequartista”.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“Sono pronto a giocare dove mi chiede il mister. Siamo da scudetto perché abbiamo una grande voglia. La sconfitta in finale di Champions ci ha fatto diventare più cattivi, dimostreremo di meritare di vincere la seconda stella. Siamo fortissimi. Abbiamo un centrocampo forte, non c’è dubbio che ognuno meriti di giocare titolare. Sono fiducioso che nelle prossime partite il mister farà giocare tutti e tutti dimostreranno di essere da Inter“.

