Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, si è espresso così sul nuovo arrivato Frattesi e sull’addio di Brozovic

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha detto la sua su uno dei nuovi arrivati all’Inter: Davide Frattesi. L’armeno ha giudicato positivamente l’arrivo dell’ex Sassuolo, ed ha parlato anche dell’addio di Brozovic e dell’imminente arrivo di Samardzic.

FRATTESI IN, BROZOVIC OUT – «Abbiamo perso un giocatore importantissimo, però è arrivato un ragazzo davvero fortissimo. Non dico che Frattesi diventerà fortissimo, dico che lo è già. Oltre a saper dare assist e a giocare la palla, sa bene come segnare: appena vede uno spazio si butta dentro in velocità e questa è una caratteristica importante. Se servito bene, può essere un’arma in più, unita alle tante che abbiamo già in squadra».

SU SAMARDZIC – «L’anno scorso, giocandoci contro, abbiamo visto tutti un talento dal grande potenziale. E non ho mai pensato che la concorrenza sia un problema: più siamo, più possiamo aiutarci. Alla fine, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, vincere partite e vincere trofei».

L’articolo Mkhitaryan su Frattesi: «È già fortissimo, la concorrenza non è un problema» proviene da Inter News 24.

