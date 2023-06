Il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan verrà utilizzato a gara in corso contro il Manchester City: come un vero jolly

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Mkhitaryan potrebbe essere utilizzato in casa Inter come un vero e proprio jolly stasera contro il Manchester City.

Non è soltanto una questione di condizione (dove Brozovic è più in forma), ma anche perché in caso di supplementari e rigori potrà notevolmente fare la differenza.

L’articolo Mkhitaryan, un jolly da utilizzare durante City-Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG