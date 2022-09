In MLS Rooney ha sostituto uno dei suoi giocatori dopo che aveva rivolto degli insulti al suo avversario: il plauso degli avversari

Durante la sfida tra DC United e Inter Miami, Taxiarchis Fountas, attaccante del DC avrebbe insultato con epiteti razzisti Damion Lowe. Ad evitare che il confronto prendesse una brutta piega ci ha pensato Wayne Rooney, allenatore del DC, che ha tirato fuori dal campo il suo giocatore.

Mentre la lega ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, ci sono tanti commenti di sostegno anche da parte degli avversari, come Phil Neville, allenatore della squadra di Miami. Di seguito le sue partole.

«Wayne merita il massimo, massimo rispetto per come ha gestito la cosa. L’ho sempre conosciuto per i suoi gesti di classe e oggi lo stimo più che mai, più che per qualsiasi gol che abbia mai segnato».

