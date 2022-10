Come appreso dalla nostra redazioni, Simon Kjaer e Davide Calabria svolgeranno domani gli esami strumentali

Quella di domani sarà una giornata importante in casa Milan. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Simon Kjaer e Davide Calabria svolgeranno gli esami strumentali per avere un quadro più chiaro sulla loro situazione.

I due infatti sono usciti anzitempo per infortunio nella gara di ieri sera contro l’Empoli.

The post MN24 – Domani gli esami per Kjaer e Calabria: gli aggiornamenti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG