Come appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli si è recato a Casa Milan per apporre la firma sul rinnovo del contratto

Giornata importante quella di oggi per Stefano Pioli e il Milan.

Come appreso dalla nostra redazione infatti, il tecnico si è recato in sede per apporre la firma sul rinnovo col club rossoneri fino al 30 giugno del 2024. C’è attesa per il comunicato ufficiale.

