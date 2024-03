Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno prevede che il polacco sarà molto utile ai nerazzurri.

Francesco Modugno al Przegląd Sportowy Onet ha riassunto l’avventura di Piotr Zielinski al Napoli. “Una storia meravigliosa di un giocatore di grandissima qualità. Un ragazzo perbene, sempre con il sorriso, amico di tutti. Otto stagioni importanti, tante gioie e tante vittorie. Gol pazzeschi, assist. Giocatore che calcia di destro e sinistro, di un livello altissimo. Una storia bella che sta per finire. Il calcio è così, Piotr fa la sua scelta di vita, il Napoli deve guardare avanti e trovare un altro Piotr Zielinski ma non sarà facile”.

Giuseppe Marotta

I momenti migliori

“Immagino che quando saluterà Napoli ci sarà tanta commozione, il riconoscimento per quanto fatto e il ringraziamento per quanto fatto in questi 8 anni, che l’hanno visto protagonisti. Nella sua storia napoletana ci sono immagini bellissime. Una su tutte: l’anno scorso allo Juventus Stadium, il gol di Raspadori e lui che collassa a terra ormai esausto per la sofferenza, per l’attesa e per la felicità. In quell’immagine c’è il rapporto forte che è destinato a durare per sempre”.

Verso il trasferimento all’Inter

“L’Inter prende un giocatore straordinario, che porterà qualità a un centrocampo che ne ha già tanta. È una società di grande storia e blasone e in questo momento è la più forte d’Italia. Tra le più forti della Champions. Con Zielinski aumenta il suo valore. L’Inter prende un giocatore di livello internazionale e fa un affare, prendendolo a zero. Ha davanti altri 3/4 anni d’alto livello. L’Inter fa una grandissima operazione, il Napoli perde un grandissimo giocatore”.

