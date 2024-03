Moggi attacca: «Sarri mi dice che ho fatto andare la Juve in Serie B, ma lui non ha vinto niente». La diatriba continua

Moggi ai microfoni di Radio Bianconera ha replicato nuovamente a Sarri dopo la diatriba partita nei giorni scorsi tra i due ex Juventus.

L’ATTACCO – «Non ho mai detto che la Juventus sarebbe andata in Serie B, se Sarri fosse rimasto in bianconero. Che rabbia ho provato quando mi hanno detto che sono un radiato e che ho fatto andare la Juve in Serie B? Me lo dice uno che non ha vinto niente, quindi mi viene da ridere. Quando Sarri si rivolge in quella maniera è perchè non ha argomenti da dire».

