Luciano Moggi difende Massimiliano Allegri, ecco il suo pensiero sull’operato del tecnico nella sfida Scudetto contro l’Inter di Inzaghi

Luciano Moggi non usa giri di parole. Intervenuto a Elleradio ha preso le difese di Allegri, ecco in particolar modo il pensiero dell’ex bianconero in relazione alla lotta Scudetto contro l’Inter.

MOGGI – «Quando sento dire che Allegri sarà sostituito e vedo la classifica, che è secondo, che l’Inter che è prima e sta facendo un grande campionato e che la Juve le sta alle calcagna, a quel punto dico: ma perché dovrei cambiare l’allenatore?».

