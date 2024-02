L’ex Inter Massimo Paganin così parla verso il prossimo big match di Serie A contro la Roma, ecco le possibilità scudetto per i nerazzurri

Roma Inter infiamma le colonne dei giornali e i salotti sportivi. L’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin parla così a Tutti Convocati sulla squadra di Simone Inzaghi e quella di Daniele De Rossi.

SCUDETTO – «La capacità degli allenatori di squadre di livello è dimenticarsi in fretta di quel che è accaduto e Allegri risolleverà la squadra, la Juve resterà lì fino a fine stagione e non credo si deprimerà».

INTER-ROMA – «Anche per l’Inter con la Roma è una partita complicata, anche se la squadra da battere è l’Inter. Ora si alza il livello, bisognerà vedere come è preparata la squadra di De Rossi ad affrontare una squadra come l’Inter».

L’articolo Paganin duro: «L’Inter la squadra da battere, ma con la Roma sarà difficile per questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG