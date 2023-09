Luciano Moggi duro con i tifosi bianconeri dopo le critiche piovute verso la squadra in seguito al crollo di Reggio Emilia

Tramite le colonne di Libero, Luciano Moggi ha così voluto mandare un messaggio ai tifosi della Juve.

IL COMMENTO – «A Torino, sponda Juve, i tifosi dovrebbero smetterla di criticare mister e società o deprimersi per il pareggio interno con il Bologna per poi esaltarsi dopo la vittoria contro la Lazio che, in questo momento, naviga a vista. A suo tempo pronosticammo la Juve in zona Champions ma solo perché non ha partite infrasettimanali di Coppe. C’è da sperare che la recente sconfitta col Sassuolo (4-2) abbia fatto capire a tutti che la squadra è questa: più forte in ripartenza (il gioco caro ad Allegri) di quando si sbilancia per fare la partita (quello che vorrebbero i tifosi)».

