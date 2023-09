Sassuolo Juve, tre giocatori bianconeri avrebbero individuato il problema che ha poi portato al crollo di Reggio Emilia

Come svela la Gazzetta dello Sport, subito dopo Sassuolo–Juve c’è stato un confronto aperto tra Danilo, Szczesny e Rabiot, tre dei senatori che hanno “tradito” la squadra nel terribile crollo a Reggio Emilia. I tre avrebbero pagato di tasca loro per rigiocare il giorno dopo, ma non potendo avversari ciò si sono “limitati” ad individuare il problema.

I tre sarebbero concordi: la settimana troppo lunga ha influito. La pausa forzata, dovuta al non giocare le coppe europee, avrebbe influenzato il loro ritmo di gioco, portando poi ai numerosi errori di distrazione contro i neroverdi.

