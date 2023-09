Mirko Vucinic, ex attaccante bianconero, ha parlato tra obiettivi stagionali della Juve e match contro il Lecce di stasera

Mirko Vucinic, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato della situazione in casa Juventus.

OBIETTIVO JUVE – «Quando indossi quella maglia, bisogna sempre puntare allo scudetto. Parlare di quarto posto è riduttivo. A maggior ragione, considerando che non giocano la Champions».

LA SUA JUVE – «Giocare un match ogni tre giorni, nel lungo termine, diventa molto difficile. Nelle ultime dieci giornate, la Juve avrà più energie degli altri. Sul piano psicologico, però, i giocatori sanno che non possono fallire. La pressione può aiutare, ma servono calciatori che sanno gestire certe situazioni».

POGBA – «Vedremo cosa accadrà. La Juve perderebbe un punto di riferimento nello spogliatoio: Paul è un vincente e fa la differenza anche se non gioca».

JUVE-LECCE – «Vivo a Lecce: in città si respira un’atmosfera incredibile e oltre 20mila persone hanno fatto l’abbonamento. È molto bello vedere i giallorossi così in alto in classifica ma, quando sei in cima, puoi solo scendere…».

VLAHOVIC E CHIESA – «Sono tornati a giocare insieme dopo tanti infortuni, però la loro qualità non si discute. Dusan è stato pagato tanto e, come tutti i centravanti, ha vissuto un periodo negativo. Lukaku al suo posto? La Juve ha fatto bene a tenere Vlahovic perché può diventare uno dei migliori. Se lo merita».

