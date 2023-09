Probabili formazioni Juve Lecce, le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del match di questa sera

La Juve torna in campo questa sera col Lecce allo Stadium nel match che apre la sesta giornata di questo campionato. Allegri orientato a proporre diversi cambi di formazione.

Conferma tra i pali per Szczesny, ma non per Gatti in difesa: al suo posto Rugani. A centrocampo probabile rientro dal primo di Fagioli al posto di Miretti, con Cambiaso favorito su Kostic a sinistra. In avanti, a sorpresa, potrebbe riposare Vlahovic e non Chiesa, con Milik pronto per una maglia da titolare.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri

