Moggi fa il nome: «Nuovo DS Juve? Proverei a prendere lui». Le dichiarazioni dell’ex dirigente

Nuovo direttore sportivo della Juve? Luciano Moggi, a Radio Bianconera, fa il nome di Igli Tare.

MOGGI – «Giuntoli faticherà ad uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori che non dicono di aver agito in proprio, ma l’hanno fatto con la collaborazione dei presidenti, esponendosi. A me piace molto Tare. Magari non si muoverà dalla Lazio, ma io proverei a prenderlo».

