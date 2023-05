Causio esalta Iling-Junior: «Mi piace, ma non gioca tanto». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Causio, in esclusiva a Juventusnews24.com, si è espresso così su Iling-Junior.

ILING JUNIOR – «A me piacciono un po’ tutti, da Fagioli a Soulé a Miretti. A me piace moltissimo Iling-Junior, anche se non è stato impiegato tanto. È uno che crea superiorità numerica, salta l’avversario, rischia nonostante la sua giovane età».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA DI JUVENTUSNEWS24 A CAUSIO

The post Causio esalta Iling-Junior: «Mi piace, ma non gioca tanto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG