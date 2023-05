Vlahovic torna titolare? La decisione di Allegri per Juve Lecce, ecco le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le scelte di Allegri e Baroni per Juve Lecce. È arrivata la decisione anche su Dusan Vlahovic, già rientrato a Bologna per i minuti finali dopo l’assenza a San Siro per la Coppa Italia.

Il centravanti della Juve torna titolare al centro dell’attacco e sarà affiancato da Angel Di Maria.

