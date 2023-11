Le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, sul possibile ritorno in panchina di Antonio Conte

Luciano Moggi, ex dirigente, ha parlato a Televomero di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus nella prossima stagione.

LE PAROLE – «Futuro Conte? Lui desidera tornare alla Juventus, De Laurentiis l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG