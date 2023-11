Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha parlato alla viglia della sfida di Champions League. I dettagli

Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Salisburgo.

PAROLE – «Sto bene. Sono state sei settimane, un periodo difficile per me, non solo fisicamente ma anche mentalmente perché non sono abituato a questa situazione. Però adesso sono ritornato e ho grande voglia: cerco di aiutare la squadra. È una partita con tanta emozione per me, anche se non è la mia città siamo comunque in Austria. Però sono venuto qui per vincere la partita: ci sono tanti amici, ma quando si gioca si fa tutto per vincere. E noi siamo venuti qui per vincere».

