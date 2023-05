Monchi esulta e punge: «Cuadrado? Rigore netto, forse hanno cambiato il regolamento». Le parole del dirigente del Siviglia

Monchi, dopo Siviglia Juve, ha parlato così commentando l’accesso degli spagnoli alla finalissima di Europa League.

MONCHI – «Cuadrado? Non è che lo dico io, si vede dalle immagini e si vede che è dentro l’area. Non è una giocata che entra in discussione. È un calcio dentro l’area e a meno che non abbiano cambiato il regolamento, che non credo, è un rigore. Purtroppo lo state vedendo, è dentro l’area e beh, purtroppo l’arbitro ha avuto difficoltà, ma l’arbitro del VAR doveva avvertito per rivederlo, ma non è stato così. Comunque penso che sia una partita magnifica per gli spettatori, soprattutto per lo spettatore neutrale. Per noi del Siviglia o della Juve immagino sia stata più sofferta, ma una bella partita, un bello spettacolo degno di una semifinale di Europa League».

