Mondiale per club 2025: Inter ok, Juve in vantaggio per il secondo posto. I dettagli e tutti i criteri di qualificazione

Juventus, Milan e Napoli sono in corsa per uno dei 12 posti destinati alla UEFA per il nuovo Mondiale per club in programma dal 2025. Il secondo club italiano qualificato andrà ad aggiungersi all’Inter.

Al momento sono in vantaggio i bianconeri su Milan e Napoli, decisivo per il ranking UEFA sarà il cammino delle due formazioni in Champions League. Tuttavia, la FIFA non ha ancora stabilito i criteri precisi per la qualificazione. Se ne saprà di più da dicembre.

