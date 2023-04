Mondiale Under 20, l’Argentina conta su Carboni: l’Inter pronta a dare il via libera per il giovane talento argentino

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Ole, per il Mondiale Under 20 il ct Javier Mascherano ha in programma un viaggio in Europa per negoziare con i vari club per la partenza anticipata dei giocatori convocati. Monza e Inter sono pronti a dare per i fratelli Franco e Valentin Carboni.

L’articolo Mondiale Under 20, l’Argentina conta su Carboni: l’Inter pronta a dare il via libera proviene da Inter News 24.

