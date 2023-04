Alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla di Inter e Milan, prossime avversarie nella semifinale di Champions League

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello esprime il suo parere riguardo l’accesa semifinale di Champions League che vedrà fronteggiarsi Inter e Milan:

INTER MILAN- «Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions. E invece Milan e Inter hanno fatto grandi cose. I rossoneri erano quelli a cui davo meno credito, pensavo soffrissero di più, soprattutto con il Tottenham. E invece sono stati bravi, come l’Inter che ha eliminato Barcellona e Benfica. Chi è favorito nel derby? Ho sempre ritenuto l’Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il Milan ha più fantasia e un Leao che nell’uno contro uno nello spazio è imprendibile».

L’articolo Capello: «Chi vedo favorita nel derby della Champions? Ve lo dico» proviene da Inter News 24.

