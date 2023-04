Sulla Gazzetta dello Sport, ecco informazioni utili per l’acquisto dei biglietti della semifinale di Champions tra Inter e Milan

Come acquistare i biglietti di Inter-Milan, semifinale d’andata di Champions? La Gazzetta dello Sport spiega tutto:

INTER MILAN, BIGLIETTI- Sale la febbre derby e tifosi nerazzurri si stanno già organizzando per la caccia al biglietto per il match di andata. Lunedì il Milan aprirà alla vendita dei tagliandi per l’attesissima stracittadina di Champions, ma la vendita per il settore ospiti sarà gestita direttamente dall’Inter, con le modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni dal club nerazzurro. L’eventuale fase di vendita libera, ovviamente, sarà attivata soltanto in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita. Vista l’attesa e i precedenti – non solo in Europa – appare difficile.

