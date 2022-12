L’Arabia Saudita ha un piano per ripulire l’immagine del Paese con lo sport: l’idea è di arrivare a Ronaldo e poi ai Mondiali del 2030

E’ di qualche giorno fa l’indiscrezione sul talento portoghese e il contratto faraonico offerto dall’Al-Nassr. L’idea degli arabi è proprio quella di avere Ronaldo come testimonial del calcio come immagine positiva per la candidatura dei Mondiali 2030. La strategia sarebbe proprio quella di fare investimenti mirati nel calcio.

