Il tecnico dell’Adana Demirspor ed ex Milan Vincenzo Montella ha parlato di quella che sarà la finale tra Inter e City

Montella ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni su City-Inter. Le sue parole tramite Radio Anch’io Sport sulla finale di Champions.

LE PAROLE – «La Turchia per chi tiferà in finale? Non sono certo, ma probabilmente vincendo l’Inter si aprirebbe uno spiraglio, un posto in più per il futuro».

L’articolo Montella: «City-Inter? I nerazzurri hanno una grande opportunità» proviene da Inter News 24.

