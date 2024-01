A Rai Sport, Montemurro ha commentato così Juventus Women–Fiorentina.

MONTEMURRO – «Sono partite che vanno così, difficili. Ci hanno fatto male in ripartenza e abbiamo sbagliato cose semplici. Il campionato è molto difficile, dobbiamo pensare di partita in partita. La Fiorentina gioca bene sulle ripartenze, noi abbiamo creato molto ma non è bastato. Echegini? A me fa piacere che giocatrici di qualità vengano a giocare in Italia, è un bene per il movimento».

Montemurro: «Abbiamo sbagliato cose semplici. Campionato molto difficile»

