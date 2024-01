Il portiere dell’Ascoli, Emiliano Viviano, è intervenuto sul contatto tra Sommer dell’Inter e Nzola: le parole

Emiliano Viviano intervenuto a TV Play, ha commentato l’episodio del contatto tra Sommer e Nzola in Fiorentina Inter.

RIGORE – «Non ci sono i rigori, né quello dato né quello non dato. Sicuramente non c’è il rigore fischiato. E’ normale che Sommer prenda Nzola ma prende prima la palla, non è mai rigore. Si vede benissimo che Sommer prende la palla e poi prende Nzola. Ma è la normalità delle cose altrimenti il portiere deve sparire. Se Sommer la rinvia dritta fischi fallo sul portiere, quindi quando c***o mai è rigore quello? Il primo non è un rigore che fischierei, quello di Bastoni su Ranieri»

The post Viviano: «Scontro Sommer Nzola Non è mai rigore» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG