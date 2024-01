I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Fiorentina

Peyraud-Magnin 5.5 – Pasticcia in uscita e col pallone tra i piedi. Sui due gol può oggettivamente poco

Lenzini 5.5 – Colpevole in occasione del primo gol: tiene malamente in gioco Janogy. Timida in avanti

Calligaris 5.5 – Insicura in svariate situazioni. La Juve dietro balla tutta

Cascarino 4.5 – Lettura inspiegabile sul contropiede della Fiorentina che porta al secondo gol viola. Troppe sbavature potenzialmente mortifere

Boattin 6 – Primo tempo ballerino anche per lei, nella ripresa prova a trascinare

Caruso 6 – Con la solita grinta, non sempre con qualità

Grosso 7.5 – Gol, assist e quella sensazione – spesso affine alla realtà – di non perderla mai

Cantore 6 – Giocata super sul gol di Grosso, poi tende ad eclissarsi. Dal 69′ Echegini 7 – Entra e segna, di nuovo. Non può essere un caso

Gunnarsdottir 4.5 – Mai in partita, mai efficace. Una di quelle giornate in cui non c’è. Dal 69′ Girelli 6 – Riferimento, in questo part time, sempre molto utile

Bonansea 4.5 – Avulsa sulla fascia, più le cose sbagliate di quelle giuste. Dal 69′ Garbino 5 – Non si vede mai dal suo ingresso in campo

Beerensteyn 5 – Ancora costretta per un tempo a questo strambo ruolo di centravanti che, per il gioco della Juve, non le è congeniale. Prova a deciderla senza riuscirci sul finale

All. Montemurro 5 – Nel primo tempo in balia delle ripartenza della Fiorentina. Premiato ancora dalla carta Echegini, ma alcune scelte fanno storcere il naso

