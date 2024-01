Comincia la settimana di Inter-Juve, la settimana del derby d’Italia: la partita più importante della stagione, che vale un pezzo di Scudetto

Il lunedì è già una giornata molto complessa, per tutti. Questo, però, non è un lunedì come tutti gli altri per gli appasionati di calcio: è infatti iniziata la settimana di Inter-Juventus. La settimana del Derby d’Italia che quest’anno, dopo diverso tempo, torna ad alti livelli e con una posta in palio decisamente elevata: il primo posto e la possibilità di prendersi un piccolo vantaggio sulla corsa allo Scudetto.

Servirà una Juve con fame, rabbia, grinta e voglia di crederci fino alla fine. Servira una Juve ‘Sinneriana‘ e che nonostante i due set di svantaggio, si rialza, soffre, lotta fino alla fine e vince. Servirà la Vecchia Signora dei gol a San Siro di Del Piero, di Higuain, di Cristiano Ronaldo, insomma una Juve senza paura.

I biaconeri sperano in un superlativo Vlahovic come nelle ultime partite, nella gioventù e nella spensieratezza di Yildiz, nella difesa di ferro con una guardia a sorvegliare come Bremer e serviranno Chiesa e Rabiot che tanto mancano a questa Juve. Massimiliano Allegri, non per ultimo, potrà e dovrà far ricredere anche gli scettici e rendere quella missione impossibile, quantomeno probabile.

La Juventus arriva a solo una lunghezza dall’Inter (malgrado l’asterisco per una gara in meno), dopo il pareggio in casa contro l’Empoli. Un’occasione sprecata dagli uomini di Allegri di arrivare allo scontro diretto davanti in classifica. Servirà una vera e propria impresa a San Siro. Servirà la vera Juventus. Insomma, signore e signori allacciatevi le cinture: è inziata la settimana del Derby d’Italia.

The post Juve, ora o mai più! È iniziata la settimana del Derby d’Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG