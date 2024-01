Fulvio Collovati ha criticato la scelta di Allegri di non schierare titolare il giovane talento della Juventus Kenan Yildiz. Le sue parole

Fulvio Collovati ha commentato la scelta del tecnico della Juve Allegri di lasciare fuori contro l’Empoli il giovane Kenan Yildiz. Ecco le parole dell’ex calciatore a La Domenica Sportiva.

LE PAROLE – «La sua scelta di lasciare Yildiz in panchina non l’ho capita, ha 18 anni e la Juve non ha così tanti impegni da dover gestire, non credo che potesse essere considerato già stanco. Anzi, in partite come queste dovrebbe essere utilizzato, perché ha tutti i numeri del grande campione».

The post Yildiz fuori, Collovati: «La scelta di lasciarlo in panchina non l’ho capita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG