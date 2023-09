Montemurro: «Oggi bel calcio, potevamo fare ancora più gol. Fiducioso per la finale. Le nuove…». Le parole del tecnico della Juventus Women

Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus Women-Okzhetpes.

PRESTAZIONE – Queste partite fanno vedere tante cose, la concentrazione, il livello mentale. Quando domini tanto la palla devi essere sempre attento sulle ripartenze e i dettegli. Abbiamo visto un calcio bello e vicino al nostro obiettivo. potevamo fare più gol ma è importante per la crescita

PALIS E CASCARINO – Palis l’abbiamo messa come punto di riferimento davanti la difesa, a un certo punto siamo andati a tre dietro e lei sia abbassava. Nel primo tempo non era ai suoi ritmi, troppo giocava troppo in sicurezza. Nel secondo tempo ha iniziato a verticalizzare ed abbiamo visto la giocatrice che è lei. Cascarino è il difensore proattivo che cercavamo, fa salire linea e pressa in alto

PARTITA DI SABATO – Sono fiducioso che ce la giochiamo e possiamo passare il turno. Sia Eintracht sia Slovacko due avversarie di alto livello e di qualità. L’Eintracht ha in più il fattore campo. Ma noi abbiamo la confidenza di giocare a questo livello, abbiamo già fatto i gironi. Non è mai facile in Champions comunque.

CANTORE – La vedo in buone condizioni, non aveva ancora giocato i novanta minuti e volevo vederla. L’ho fatta giocare sia come esterna e centrale.

BONANSEA IN PANCHINA – Ho deciso di tenerla fresca per la prossima partita visto che ha giocato tanto in preparazione, ci voleva riposo in più per la prossima gara. È pronta per la finale.

SALVAI – Ha avuto un po’ di problemi alla schiena prima del Brescia. Ci sarà per la finale.

