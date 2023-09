Zoff sicuro: «Buffon farà bene anche da capo delegazione. Donnarumma…». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Dino Zoff, a LaPresse, ha commentato il ritorno in Nazionale di Buffon nel ruolo di capo delegazione. Le parole della leggenda azzurra e della Juventus.

ZOFF – «È un ruolo diverso da quello che aveva in campo, ma mi aspetto che possa far bene anche da capo delegazione. Donnarumma ritrova Buffon in Nazionale? Gigio ci ha già fatto vincere un Europeo, sta crescendo e crescerà ancora, ma questo al di là del legame in azzurro con Buffon».

