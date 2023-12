Montemurro: «Partita strana. Abbiamo fatto tanti sbagli, individuali e di squadra». L’analisi dopo il KO con la Samp

La Juventus Women cade sul campo della Sampdoria. Queste le parole di Montemurro al sito ufficiale del club.

MONTEMURRO – «Abbiamo fatto tanti sbagli, individuali e di squadra. Non abbiamo trovato il gol, il che non ci ha fatto giocare con la giusta tranquillità, e loro hanno colpito in ripartenza. Questa partita è stata un po’ strana, e ci conferma che nulla è scontato e non ci sono gare semplici».

The post Montemurro: «Partita strana. Abbiamo fatto tanti sbagli, individuali e di squadra» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG