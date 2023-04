Montero: «Entriamo in una tappa dove bisognerà scalare una montagna, tra cui il Milan». Le parole del tecnico della Juve Primavera

Montero ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 dopo il successo contro il Cesena. Ecco le parole del tecnico della Juve Primavera in vista della sfida contro il Milan:

«Dobbiamo renderci conto che siamo in un calcio importante e che bisogna annusare i momenti. Quando hai la chance di finire la partita in 20 minuti lo devi fare. Oggi per fortuna siamo dentro ai playoff, ma prima di questa partita eravamo fuori. Abbiamo l’Empoli e il Bologna dietro di noi, il Sassuolo per fortuna oggi ha pareggiato, se oggi perdi dei punti non hai margine di recupero. Bisogna annusare le situazioni, se possiamo vincere 4-0 dopo 30 minuti dobbiamo farlo perché se no ti recuperano. Al Cesena magari la matematica oggi può condannarli, ma vengono qui spudorati, senza pensieri, a giocarsela come hanno fatto. Dobbiamo stare attenti perché adesso entriamo in una tappa dove bisognerà scalare una montagna. Inter, Frosinone, Lecce, Roma, Fiorentina, Milan che oggi ha vinto con il Toro. Non è facile».

