Paolo Montero, allenatore della Juve Primavera, ha parlato così dopo la sconfitta nel derby contro il Torino: le dichiarazioni

Paolo Montero, tecnico della Juve Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il ko nel derby.

LE PAROLE – «È stato un grande dispiacere uscire dal campo sconfitti per come hanno interpretato la gara i ragazzi. C’è poco da dire, il calcio vive di episodi e oggi i nostri avversari sono stati bravi a sfruttarli. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Partite come il derby, che si giochi male o bene, bisogna vincerle, ma oggi non posso proprio rimproverare nulla ai meie giocatori. Il dispiacere più grande è vedere la loro delusione, ma già la prossima settimana avremo un’altra grande partita da giocare (contro l’Inter, ndr), in casa, e la speranza è che gli episodi possano girare a nostro favore».

