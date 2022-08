Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, ha parlato degli obiettivi della società brianzola

Intervistato nel post-partita di Monza-Torino, Silvio Berlusconi ha dichiarato:

«In 110 anni il Monza non è mai stato in serie A, ci metteremo un po’ ad abituarci al livello della massima serie. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, qualcosa di buono si è visto. Speriamo di non sfigurare, l’obiettivo vero è quello di mantenere la categoria. Differenze col Milan? Non lo so, sono vecchio ormai non me lo ricordo più. Come presidente di club calcistico sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo del calcio. Questa è una medaglia che nessuno è riuscito a togliermi. Mercato? Ne abbiamo fatti 13 di acquisti, e io sono quello che paga. Basta, non possiamo fare altro. Avevamo un gran colpo, ma è è sfumato. I grandi campioni non vengono in una squadra che fa per la prima volta la serie A, abbiamo avuto una chiacchierata con un giocatore, ma più per simpatia. Non abbiamo neanche fatto l’offerta».

