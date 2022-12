Calciomercato Monza, i brianzoli andranno alla ricerca di rinforzi ma il sogno di Galliani è riportare Brekalo in Italia

Quando si arriva nel periodo del calciomercato non possiamo non pensare ai giorni del Condor. Il mese di Galliani visto che al Milan e in estate ci ha regalato colpi di livello per gli obiettivi della squadra. A Monza non sarà da meno visto che già nel mercato estivo i brianzoli sono stati una delle società più attive.

Cosa serve a questo Monza A dire il vero non troppo, forse le occasioni per riempire alcuni tasselli mancanti, ma il sogno vero è riportare in Italia Brekalo. Il trequarti del Wolfsburg ed ex Torino potrebbe essere il colpo vero del mercato invernale. Un giocatore che potrebbe alzare il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Palladino. Un giocatore utile per il modo di giocare dell’allenatore, ma le trattative si sa ancora non sono definite. Molto vicino ma non ancora chiuso, Galliani è al lavoro per regalare il primo colpo di mercato ai suoi tifosi.

L’articolo Monza, Brekalo il sogno di una notte di metà gennaio proviene da Calcio News 24.

