L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti parla così a sportpaper.it della sua ex società: “Sarà una partita molto bella, interessante, tutto nuovo perchè il Napoli dopo due mesi potrebbe essere diverso da quello che era, ma resta una squadra pericolosa. L’Inter deve sfruttare il fatto che si è fermato il campionato, ha la possibilità di riprendersi e di far un po’ di punti“.

Conclude così sui rinnovi di Skriniar e Dzeko: “Non lo so, dipende dalla società, vedremo cosa riusciranno a fare. La società nerazzurra fino adesso si è comportata bene, ha tenuto giocatori forti e sono riusciti a fare una squadra come si deve. Beh, speriamo di si. L’Inter ha ottime possibilità di superare il turno, le ha sempre. Dipenderà dal momento, da come arriveranno i calciatori e da quanto Lukaku sia in forma. I fattori saranno tanti“.

