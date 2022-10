Gianluca Caprari sfida il Milan in vista del match di campionato in programma sabato prossimo: le dichiarazioni

Gianluca Caprari, attaccante del Monza, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Milan di sabato.

LE DICHIARAZIONI– «Il Milan è la squadra ha vinto lo scudetto, ha grosse individualità ed è fortissima. Però in questi anno ho imparato che si può vincere con chiunque, anche con le grandi squadre. L’abbiamo fatto noi con la Juve. non si sa mai. Non dobbiamo avere paura».

L’articolo Monza, Caprari sfida il Milan: «Possiamo vincere contro chiunque» proviene da Calcio News 24.

