Il Monza con una nota ufficiale ha ceduto l’esterno Sampirisi al Frosinone in Serie B: ha partecipato alla cavalcata dei brianzoli dalla C alla A.

COMUNICATO – «Mario Sampirisi si trasferisce al Frosinone. Arrivato in Brianza nell’estate 2019, il difensore ha collezionato 77 presenze con 6 reti in biancorosso, centrando due promozioni. Dalla Serie C alla Serie A, con la Coppa alzata al cielo dell’U-Power Stadium da capitano lo scorso maggio: un momento che resterà per sempre nella storia del Monza».

