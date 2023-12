Monza Juve, Allegri richiama McKennie: la richiesta al centrocampista per favorire gli inserimenti di Cambiaso

Allegri sta chiedendo a McKennie di pestare la linea in questo primo tempo di Monza Juve e di andare a fare il suolo di Cambiaso a destra.

Il motivo? L’allenatore in questo modo vuole favorire gli inserimenti proprio del giovane in area. Come successo in occasione del rigore poi parato da De Gregorio a Vlahovic.

