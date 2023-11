Monza-Juve, sold out anche in trasferta: settore ospiti esaurito all’U-Power Stadium per l’anticipo di domani sera

Fallito il sorpasso nello scontro diretto, la Juve di Allegri farà visita al Monza per tornare momentaneamente prima in classifica in attesa dell’Inter.

Sold out dallo Stadium all’U-Power: anche il settore ospiti dello stadio del Monza, infatti, sarà tutto esaurito.

The post Monza-Juve, sold out anche in trasferta: settore ospiti esaurito all’U-Power Stadium appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG