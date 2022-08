Marlon, difensore del Monza, ha parlato ai microfoni de La Repubblica del momento della squadra e di Galliani e Berlusconi

Marlon, difensore del Monza, ha parlato ai microfoni de La Repubblica del momento della squadra e di Galliani e Berlusconi. Le sue dichiarazioni:

«Il Monza ha impiegato 110 anni per arrivare in Serie A, non possiamo buttare via tutto in una sola stagione. Ci ha detto di ricordare sempre che chi ci crede combatte, supera gli ostacoli e vince. Anche questa è scritta sulla parete dello spogliatoio allo stadio. Questo quello che ci dicono Galliani e Berlusconi».

