Monza Milan, i giocatori scenderanno in campo con magliette decorate da una patch speciale: tutti i dettagli

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi. Le due squadre scenderanno in campo con una maglietta speciale.

Come raccolto dalla nostra redazione, le maglie che Milan e Monza utilizzeranno questa sera nel Trofeo Silvio Berlusconi sono decorate da una patch speciale, e dalle h21 saranno messe all’asta sul sito https://acmilan.matchwornshirt.com/. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna, regione duramente colpita dall’alluvione del mese di maggio.

The post Monza Milan, giocatori in campo con maglie decorate con una patch speciale: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG