L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Inter

SULLA PARTITA –: «Avevo belle sensazioni questa settimana, faccio anche riunoni individuali e avevo il sentore che potevamo fare qualcosa di unico, storico e straordinario. I ragazzi hanno messo l’anima, abbiamo fatto una fase difensiva ordinata . È stata una grande prestazione da squadra completa e matura, dedico la vittoria al dottor Galliani e al presidente Berlusconi».

PIÙ FELICITÀ CONTRO LA JUVE O OGGI? –: «Non è facile rispondere, vorrei rispondere in maniera sincera: le vittorie sono tutte belle, non mi aspettavo di vincere ma avevo belle sensazioni. Questo successo entra nella storia e consolida la nostra salvezza. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e i ragazzi per avermi fatto il regalo di compleanno».

SU DI GREGORIO, CALDIROLA E SENSI –: «Stefano ha sentito un fastidio muscolare, speriamo si sia fermato in tempo. Mi spiace perché stava ritrovando la condizione. Per quanto riguarda gli altri due, per loro è una favola, probabilmente sono stati i migliori in campo. Ma tutti hanno fatto molto bene, citare qualcuno sarebbe riduttivo: la realtà di questa squadra è il gruppo».

RINNOVO DI CONTRATTO? –: «Io mi auguro che ci sia la salvezza, sperando di averla raggiunta oggi. Non abbiamo mai parlato di contratto, è una scelta mia e di Galliani di aspettare la salvezza. Vediamo nelle prossime settimane, ora diamo merito ai ragazzi. A me non importano i soldi e il contratto, io sono fiero di allenare in Serie A, è un sogno. Hanno avuto coraggio ad affidarmi la panchina, già questo vale più di mille contratti».

SULL’IMPATTO IN SERIE A –: «Non mi aspettavo di fare questo cammino, sinceramente. Prima di ritirarmi, quando ho conosciuto Juric mi sono appassionato al mestiere, poi ho iniziato e ho cercato di migliorarmi. Quando ho preso in mano la squadra avevo già le idee chiare. E’ stato tutto nuovo per me, è un’esperienza continua. Sono felice e orgoglioso di quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda Galliani, ci siamo sentiti spesso, mi ha trasmesso il desiderio di fare qualche punticino qua. Dedico la vittoria a lui e a Berlusconi».

