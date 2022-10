Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di Mediaset: l’analisi della gara

L’analisi di Raffaele Palladino dopo Udinese Monza:

GIOIA – «Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati al 100%, sono stati a disposizione e oggi mi hanno fatto emozionare. Si meritavano questa soddisfazione, hanno dato tutto contro una squadra molto forte. In questo periodo non li ho utilizzati tanto e gli dicevo, a Monzello, che la loro occasione sarebbe arrivata. Posso contare su un gruppo di ragazzi fantastici, hanno fatto festa a fine partita, si meritano tutto questo».

MILAN – «Ho sempre detto che ho un gruppo di ragazzi di grande qualità. Questa squadra è stata formata dalla proprietà, da Galliani, da Antonelli e Modesto dei calciatori di qualità. Venire qui e fare questa prestazione, avere palle gol e vincere ti dà consapevolezza. Ma dobbiamo rimanere umili, non abbiamo fatto ancora niente. Ora pensiamo al Milan e proveremo a fare una grande prestazione».

PETAGNA – «Andrea è un grande professionista, ragazzo serio, introverso. In questo periodo, da quando sono arrivato, il secondo giorno lui ha avuto questo piccolo infortuni che l’ha tenuto un po’ fermo. Ha bisogno solo di tempo, di rimettersi in forma, io lo sto aiutando, l’ho coccolato e gli ho detto che deve rispondere quando entra in campo.»

